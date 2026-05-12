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FIRENZE – Un giovane di 19 anni di origine straniera è stato arrestato il 27 aprile dalla Polizia Ferroviaria di Firenze, accusato di gravi molestie a sfondo sessuale nei confronti di giovani viaggiatrici su tratte regionali toscane.

Il fermo è scattato dopo una rapida indagine partita da quattro denunce presentate tra il 22 e il 23 aprile.

Le denunce delle vittime

Le segnalazioni, arrivate in pochi giorni, descrivono un modus operandi inquietante. L’uomo si avvicinava alle ragazze sole a bordo dei treni, con pretesti banali, per toccarle e, in alcuni casi, tentare di baciarle. Tra le vittime figurano anche minorenni, che hanno raccontato di essere state seguite e molestate durante i viaggi.

L’identikit e il blitz a Santa Maria Novella

Grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalle giovani, gli agenti hanno ricostruito l’identikit del sospettato e lo hanno diffuso tra le pattuglie negli scali e sui convogli. Il colpo decisivo è arrivato alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, dove una pattuglia ha individuato il 19enne che vagava nella stazione. Dopo il fermo, gli agenti lo hanno sottoposto ad accertamenti che hanno portato al suo arresto con l’accusa di indiziato di delitto.

Trasferito al carcere di Sollicciano, il giovane è a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Gip ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi e rafforzare la sicurezza sui treni regionali.

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