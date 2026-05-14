CAMAIORE – Una vincita da capogiro al Superenalotto sfiora il milione di euro alla tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti, a Camaiore (Lucca).
Dieci operai del posto, tutti locali, si sono divisi 980.000 euro netti grazie a un sistema che ha centrato il ‘5 più la stella’.
La fortuna è arrivata con una giocata collettiva. Ogni operaio ha contribuito con 5 euro, per un totale di 50 euro spesi in un sistema scelto dalla “Bacheca dei Sistemi”.
Queste combinazioni, elaborate elettronicamente, portano nomi accattivanti e variano da 300 a 700 euro di costo. Vengono giocate in gruppo, con i partecipanti che si dividono la spesa e, nel caso migliore, la gioia della vittoria. Padre e figlio Matteucci, soddisfatti per il colpo grosso nel loro negozio, ricordano un altro grande successo al Superenalotto: “Pochi mesi fa, qui sono stati vinti 180.000 euro”.