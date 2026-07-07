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PISA – Roberto Bolle, Giovanni Allevi e Melissa Hamilton. L’Opera della Primaziale Pisana punta su tre protagonisti della scena internazionale per l’edizione 2026 di “Accordo di Stelle”, lo spettacolo che venerdì 24 luglio, alle 21.30, trasformerà Piazza del Duomo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Un appuntamento nato tre anni fa per celebrare l’anniversario della Torre pendente e diventato ormai una delle date simbolo dell’estate culturale pisana.

L’iniziativa affonda le sue radici nel 2023, quando l’Opera decise di festeggiare gli 850 anni dalla posa della prima pietra del Campanile con un grande evento aperto alla città. Da allora quella formula è diventata una tradizione e, anche quest’anno, ai piedi della Torre si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della danza e della musica.

Il protagonista più atteso sarà Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala, che porterà in scena Waves, l’assolo firmato da Massimiliano Volpini in cui il movimento dialoga con spettacolari effetti di luce laser sulle musiche di Davide Boosta Dileo ed Erik Satie.

Bolle tornerà poi sul palco insieme alla prima solista del Royal Ballet di Londra Melissa Hamilton per interpretare Caravaggio, la coreografia di Mauro Bigonzetti su musiche di Claudio Monteverdi riorchestrate da Bruno Moretti, una delle produzioni più apprezzate della danza contemporanea italiana.

Ad affiancare la danza sarà Giovanni Allevi, compositore e pianista che eseguirà Back to Life, Tomorrow e Our Future, il brano presentato in prima mondiale alla COP26 di Glasgow. Sul podio salirà invece Giacomo Loprieno alla guida dell’Ensemble Symphony Orchestra, protagonista di un programma dedicato ai grandi maestri della musica da film italiana, da Ennio Morricone a Nino Rota fino a Nicola Piovani. A condurre la serata sarà Micaela Palmieri.

Lo spettacolo sarà a ingresso libero, con posti a sedere fino a esaurimento. Per l’occasione il Campanile chiuderà anticipatamente per diventare parte integrante della scenografia, mentre dalle 20.30 alle 23 saranno visitabili gratuitamente anche Battistero, Camposanto, Museo dell’Opera del Duomo e Museo delle Sinopie, con prenotazione obbligatoria dal 13 luglio. La Cattedrale resterà invece aperta senza prenotazione, con ingressi contingentati.

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