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MONTALCINO – Grandi artisti e calici di qualità in uno degli scenari più belli del mondo: dal 20 al 26 luglio torna la magia di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che – da quasi trent’anni – celebra l’incontro tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale, cultura e vino nel cuore della Toscana.

Giunta alla sua 29ª edizione, la rassegna nasce dalla collaborazione tra Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Banfi e Comune di Montalcino e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e frequentati dell’estate musicale italiana.

Grazie alla direzione artistica di Eugenio Rubei, nel segno della visione tracciata dal padre Giampiero, la manifestazione propone un cartellone che spazia dall’energia della Kenny Garrett Electric Band alle sonorità raffinate di artisti come Danilo Rea, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli e Andy Sheppard, passando per omaggi alla tradizione jazz, influenze brasiliane e progetti originali che vedono protagonisti alcuni dei più autorevoli interpreti della scena contemporanea.

Gli eventi in programma

La partenza è per lunedì 20 luglio, nella suggestiva cornice di Castello Banfi, con Kenny Garrett Electric Band “Tribute to Miles Davis”. Sassofonista e compositore di Detroit, Kenny Garrett è uno dei più autorevoli eredi del jazz elettrico di Miles Davis: entrò nella band di Miles nel 1987 diventandone membro chiave fino alla sua scomparsa nel 1991. A Jazz & Wine porta la sua Electric Band con un tributo che attinge direttamente a quell’eredità. Tra i numerosi premi ricordiamo il titolo di NEA Jazz Master.

Si prosegue martedì 21 luglio, sempre a Castello Banfi, con Danilo Rea and Doctor 3. Presente in quasi tutte le edizioni del festival, il nome di Rea è diventato sinonimo della rassegna stessa. Pianista di straordinaria sensibilità, è l’unico italiano citato nella Biographical Encyclopedia of Jazz di Leonard Feather e Ira Gitler. Con Doctor 3 — il trio completato da Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria, fondato nel 1997 e premiato per tre anni consecutivi dalla critica come miglior gruppo jazz — porta sul palco di Castello Banfi tutta la forza di un sodalizio artistico unico nel jazz italiano.

Le influenze afro-cubane di Drake

Mercoledì 22 luglio, sempre a Castello Banfi, per il terzo concerto della rassegna, Hamid Drake meets Antonello Salis feat. Stefano “Cocco” Cantini & Rosario Bonaccorso. Hamid Drake, batterista e percussionista jazz americano che unisce influenze afro-cubane, indiane e africane alle sue collaborazioni nel free jazz, sale sul palco con Antonello Salis, uno dei più grandi solisti del jazz italiano, innovatore e creatore di nuove tecniche espressive di fama internazionale. A completare la formazione Stefano “Cocco” Cantini, sassofonista che vanta prestigiose collaborazioni, tra cui Chet Baker e Michel Petrucciani, ed è lo storico animatore del Grey Cat Festival e Rosario Bonaccorso, noto contrabbassista e compositore dalla forte vena emotiva.

Giovedì 23 luglio il festival si sposta a Montalcino, all’interno della storica Fortezza, con Stefano Di Battista Quintet – Special Guest Paco Sery “We Love Miles”. Pilastro dei vari gruppi di Aldo Romano e membro del sestetto di Michel Petrucciani, Di Battista ha pubblicato il suo primo album nel 1997 per la Label Bleu e nel 1998 è arrivato il suo primo ingaggio per la storica Blue Note. A Montalcino presenta l’omaggio al grande artista “We Love Miles”.

Bossa Nova protagonista

Venerdì 24 luglio sul palco di Jazz & Wine una delle voci più riconoscibili e raffinate della Bossa Nova contemporanea: Rosalia de Souza Bossa Band. Nata a Rio de Janeiro, ha collaborato con figure storiche, come Roberto Menescal. A Montalcino si presenta con la sua nuova band nel contesto del Tour Italiano 2026.

Sabato 25 luglio un concerto che si preannuncia intenso, elegante e ricco di emozioni: Rita Marcotulli Quartet Special Guest Andy Sheppard. La pianista italiana più premiata e riconosciuta nel mondo del jazz alla testa del suo quartetto, ospita il sassofonista britannico Andy Sheppard dando vita a un concerto originale pensato solo per Montalcino. Si rinnova così un sodalizio artistico lungo di decenni, raffinato e profondo, alla continua ricerca sonora capace di unire jazz, lirismo e contaminazioni contemporanee.

La 29ma edizione del festival si conclude domenica 26 luglio con il botto: sul palco Enrico Rava Quintet The Fearless Five. Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse, con la sua schietteza umana ed artistica che lo pone al di fuori di ogni schema, si è imposto come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. A Montalcino porta il suo nuovo progetto, un quintetto “senza paura”, che unisce energie giovani e creative della nuova generazione di musicisti jazz italiani, all’enorme esperienza del band leader.

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