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ORBETELLO – Compie un passo decisivo il percorso per il distacco delle frazioni di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello e la loro aggregazione a quello di Magliano in Toscana.

La Presidenza del Consiglio regionale della Toscana ha infatti dichiarato procedibile il progetto di legge di iniziativa popolare presentato dal Comitato promotore.

La pronuncia, arrivata lo scorso 25 giugno al termine dell’istruttoria tecnica, certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e, di fatto, dà il via ufficiale all’iter stabilito dallo Statuto della Regione Toscana.

«Si apre ora la fase più importante – spiega in una nota il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano –: quella della raccolta delle firme, passaggio indispensabile affinché il progetto possa essere depositato definitivamente presso il Consiglio regionale e avviare il successivo esame nelle competenti commissioni e in aula».

Nei prossimi giorni il Comitato renderà noto il calendario delle iniziative pubbliche, i punti di raccolta delle firme e le modalità di sottoscrizione per gli elettori interessati. Saranno inoltre promossi incontri pubblici e momenti di confronto per illustrare ai cittadini i dettagli e le motivazioni alla base del progetto di distacco territoriale.

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