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MARINA DI PIETRASANTA – Grandi nomi della politica nazionale, dell’economia, della cultura e dello sport si preparano a salire sul palco di Marina di Pietrasanta.

Dal 5 luglio al 31 agosto tornano i celebri Incontri al Caffè della Versiliana, nell’ambito della 47ma edizione del Festival della Versiliana, confermandosi uno dei palcoscenici più prestigiosi e attesi dell’estate italiana.

L’inaugurazione e i big della politica

A dare il via ufficiale ai dibattiti sarà, domenica 5 luglio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, affiancato dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. Da quel momento, il Caffè diventerà il baricentro del confronto politico ed elettorale.

Il calendario dei big è già fitto: il 2 agosto Antonio Tajani, l’8 agosto Roberto Vannacci, il 14 agosto Matteo Salvini, il 22 agosto Stefano Bonaccini, il 23 agosto Deborah Bergamini, il 27 agosto Carlo Calenda, il 28 agosto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Gli organizzatori fanno inoltre sapere che sono stati invitati altri leader di primo piano dello scenario politico, tra cui il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Tra gli ospiti attesi figurano anche Marco Cappato e Cristina Comencini.

Spazio a cultura, economia e il ventennale dei Mondiali 2006

Non solo politica. Il cartellone del festival spazia tra i grandi temi della società e del costume. C’è grande attesa per il 13 luglio, quando Romina Power incontrerà il pubblico per presentare il suo libro “Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita”. I nodi dell’attualità finanziaria e dello sviluppo saranno invece sviscerati il 25 agosto dall’economista Carlo Cottarelli.

Lo sport sarà invece l’assoluto protagonista della giornata del 9 luglio. In occasione del ventesimo anniversario del trionfo dell’Italia ai Mondiali di calcio di Germania 2006, il Caffè ospiterà un inedito amarcord generazionale: a confrontarsi saranno Giovanni Galli, campione del mondo nel 1982, ed Enrico Castellacci, storico responsabile medico della Nazionale azzurra nell’epopea del 2006.

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