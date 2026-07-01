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SIENA – E’ il Leocorno ad aggiudicarsi la prova generale, penultimo atto prima di arriva al Palio. Prima che in piazza del Campo sfilassero i barberi, c’è stato il tempo di veder scorrazzare i carabinieri a cavallo, per la gioia dei presenti.

Poi, le cose si sono fatte serie e la Torre ci ha tenuto a ribadire la rivalità con l’Oca, prolungando le fasi della mossa. Addirittura in un’occasione ha costretto l’avversaria a forzare la partenza, decretando la mossa falsa. Quindi l’assolo di Volpino e Virgola. Domattina si riparte con la provaccia, poi alle 19.30 il Palio, meteo permettendo.

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