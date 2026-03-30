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Si tratta di una piccola architettura in marmi policromi che, un tempo custodiva la Sacra Spina, da cui il il nome. La chiesa, infatti, aveva custodito un frammento ligneo tradizionalmente venerato come reliquia perché “ritenuto parte della cosiddetta “corona di spine”. La corona che sarebbe stata portata da Gesù sul calvario.

La chiesa, eretta nel 1230, sarà sottoposta a un intervento complessivo che interesserà sia l’interno che l’esterno, grazie a un finanziamento di 175mila euro, di cui 115mila finanziati dalla Fondazione Pisa e la restante parte da Comune di Pisa, che oggi ne è il proprietario.

Tra gli interventi previsti anche il recupero dei portoni in legno e delle vetrate artistiche, la pulitura delle superfici marmoree interne ed esterne, la revisione del sistema di copertura e il consolidamento delle strutture lignee del soffitto.

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