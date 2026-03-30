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Anche Claudio Baglioni, Marco Masini e Il Volo ospiti della 45^ edizione del Pistoia Blues. Oltre alla comicità di Enrico Brignano.

Nomi inconsueti per la rassegna blues che ha visto sfilare in piazza Duomo il meglio della musica del diavolo, da B.B.King a Muddy Waters fino a Ray Charles e Van Morrison.

Quest’anno i protagonisti principali del programma di Pistoia Blues (dal 4 al 10 luglio) saranno Eric Steckel e Fantastic Negrito (4 luglio), Jet (5 luglio), The Darkness (8 luglio), Jethro Tull (10 luglio).

Tuttavia, nella sezione “Storytellers” il programma del festival prevede spazio anche alla grande canzone italiana. E così giovedì 2 luglio aprirà Marco Masini con il progetto “Perfetto Imperfetto” (opening di Maurizio Pirovano), mentre martedì 7 luglio sarà la volta di Claudio Baglioni, con il tour celebrativo “La vita è adesso” (già sold out).

Completano il programma due eventi speciali di rilievo nazionale: il debutto pistoiese de Il Volo (venerdì 3 luglio) con il loro “World Tour” e l’ironia di Enrico Brignano (lunedì 6 luglio), che porterà in scena il nuovo spettacolo “Bello di mamma!”.

“Una rassegna – ha dichiarato Alessandro Sabella, assessore al turismo e tradizioni del Comune di Pistoia – che negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità, ampliando progressivamente la proposta artistica”.

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