Tempo lettura: 2 minuti

Il Pistoia Blues nel 2026 festeggerà la 45^ edizione. Un traguardo importante per una delle rassegne più longeve d’Italia e d’Europa dedicate alla musica del diavolo.

Tra i nomi annunciati, ultimi in ordine di arrivo, gli australiani Jet. Ddiventati celebri grazie al loro singolo del 2001 “Are You Gonna Be My Girl”, si fanno ancora apprezzare per la loro energia e forza sul palco.

Il cartellone

Il programma del Pistoia Blues al momento è composto da Eric Steckel e Fantastic Negrito (4 luglio), Jet (5 luglio), The Darkness (8 luglio), Jethro Tull (10 luglio).

Sabato 4 luglio

Fantastic Negrito. Una delle voci più sincere e potenti del panorama contemporaneo. Si è affermato come interprete dallo stile unico, contaminando blues, rock, funk, soul e radici afroamericane. Nella sua carriera ha conquistato tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album — per The Last Days of Oakland (2016); Please Don’t Be Dead (2018); Have You Lost Your Mind Yet? (2020).

Eric Steckel. Il chitarrista e cantante statunitense, tra i più apprezzati del panorama blues-rock contemporaneo, sarà al festival per la seconda volta. Steckel porta sul palco del festival un live ad alta intensità, fatto di riff potenti, assoli incisivi e grande energia. Con una carriera internazionale fatta da centinaia di concerti in tutto il mondo, Steckel rappresenta una delle voci più autentiche e dinamiche del blues elettrico moderno.

Domenica 5 luglio

Jet. Originari di Melbourne, Australia, i Jet hanno rapidamente conquistato il mondo dopo il grande successo del loro album di debutto del 2003, “Get Born”. Singoli come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done” sono diventati ormai dei classici, facendo guadagnare alla band 6 ARIA Awards nel 2004. Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario, i Jet sono tornati dal vivo. Nel 2025 la band ha suonato negli Stati Uniti, affiancando Lenny Kravitz in Australia e partecipando ai festival estivi europei.

Mercoledì 8 luglio

The Darkness. Si tratta di un ritorno, dopo il successo del 2015 quando si esibirono insieme ai Black Label Society. La crescita della band è stata esponenziale sull’onda del nuovo album “Dreams of Toast” uscito quest’anno ediventato il loro album di maggior successo dai tempi dell’iconico album di debutto “Permission To Land”. Un disco che è stato recentemente riconosciuto come l’album rock britannico di maggior successo del XXI secolo.

Venerdì 10 luglio

Jethro Tull. Per la leggendaria prog band si tratta della quarta partecipazione al festival (1999, 2003 e 2008). Porterà a Pistoia Blues il suo “Curiosity Tour” con il nuovo album “Curious Ruminant”, composto da nove nuovi brani di lunghezza variabile da due minuti e mezzo a quasi diciassette minuti. Tra i musicisti presenti figurano l’ex tastierista Andrew Giddings e il batterista James Duncan, oltre agli attuali membri della band David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond e, al suo debutto discografico con il gruppo, il chitarrista Jack Clark.

Palco Blues storico

Sul palco di piazza Duomo a Pistoia, in questi anni, sono passati, i grandi nomi della scena blues internazionale, tutti accolti sempre da un pubblico caloroso di appassionati. Le tante volte di B.B.King, i leggendari live di Santana, John Mayall, Muddy Waters (la sua unica volta in Italia), Ray Charles, Frank Zappa, Jeff Beck, James Cotton, Van Morrison e tanti altri.