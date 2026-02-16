Tempo lettura: < 1 minuto

Ci sarà anche Walter Trout, chitarrista blues tra i più apprezzati e stimati al Pistoia Blues 2026.

Domenica 5 luglio si prennuncia dunque una serata ad alto contenuto rock blues con il palco che sarà diviso dall’americano Trout e, a seguire, dagli australiani JET.

Trout è ormai una vera leggenda del blues-rock internazionale. Chitarrista e cantante tra i più rispettati della scena internazionale, Walter Trout ha attraversato oltre cinquant’anni di musica, collaborando con artisti leggendari e lasciando un segno indelebile grazie a uno stile intenso, diretto e profondamente emotivo. Dai primi anni con John Mayall & the Bluesbreakers fino a una carriera solista acclamata in tutto il mondo, Trout è oggi considerato uno dei maggiori interpreti del blues contemporaneo.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici

I JET sono un gruppo australiano da poco ritornati alla ribalta internazionale. Con il loro album di debutto nel 2003, “Get Born”, arrivarono a vendere oltre 6,5 milioni di album a livello globale. Dall’album vennero estratti diversi singoli come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”. Il secondo album dei Jet è “Shine On”, uscito nel 2006, contenente brani come “Put Your Money Where Your Mouth Is”, “Bring It On Back” e “Rip It Up”.

Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario di “Get Born”, i Jet sono tornati dal vivo dopo cinque anni, celebrando il loro iconico album di debutto con concerti speciali in cui lo hanno eseguito per intero, ripercorrendo i brani che hanno fatto innamorare fan in ogni angolo del mondo. Nel 2025 hanno tenuto concerti in tutto il mondo, affiancando anche Lenny Kravitz.