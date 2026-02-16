Walter Trout
Tempo lettura: < 1 minuto

Ci sarà anche Walter Trout, chitarrista blues tra i più apprezzati e stimati al Pistoia Blues 2026.

Domenica 5 luglio si prennuncia dunque una serata ad alto contenuto rock blues con il palco che sarà diviso dall’americano Trout e, a seguire, dagli australiani JET.

Trout è ormai una vera leggenda del blues-rock internazionale. Chitarrista e cantante tra i più rispettati della scena internazionale, Walter Trout ha attraversato oltre cinquant’anni di musica, collaborando con artisti leggendari e lasciando un segno indelebile grazie a uno stile intenso, diretto e profondamente emotivo. Dai primi anni con John Mayall & the Bluesbreakers fino a una carriera solista acclamata in tutto il mondo, Trout è oggi considerato uno dei maggiori interpreti del blues contemporaneo.

I JET sono un gruppo australiano da poco ritornati alla ribalta internazionale. Con il loro album di debutto nel 2003, “Get Born”, arrivarono a vendere oltre 6,5 milioni di album a livello globale. Dall’album vennero estratti diversi singoli come “Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”. Il secondo album dei Jet è “Shine On”, uscito nel 2006, contenente brani come “Put Your Money Where Your Mouth Is”, “Bring It On Back” e “Rip It Up”.

Nel 2023, in occasione del ventesimo anniversario di “Get Born”, i Jet sono tornati dal vivo dopo cinque anni, celebrando il loro iconico album di debutto con concerti speciali in cui lo hanno eseguito per intero, ripercorrendo i brani che hanno fatto innamorare fan in ogni angolo del mondo. Nel 2025 hanno tenuto concerti in tutto il mondo, affiancando anche Lenny Kravitz.

Pistoia Blues 2026. Il programma dei concerti

