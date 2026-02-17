Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un incidente ha spaventato i residenti del quartiere questa mattina intorno alle 8:15.

I Vigili del Fuoco del comando centrale di Firenze sono intervenuti in via Taddeo Alderotti per mettere in sicurezza una porzione di sottotetto di un condominio di tre piani fuori terra, crollata sul marciapiede e che ha ferito due persone di passaggio.

Le vittime, colpite dai detriti, sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario del 118. Una delle due è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre l’altra ha ricevuto cure sul posto. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche la Polizia locale per gestire la viabilità e deviare il traffico, con via Taddeo Alderotti parzialmente chiusa al passaggio. Le cause del crollo sono al vaglio dei tecnici: indagini in corso per verificare lo stato della struttura.

I Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza entro poche ore, evitando ulteriori rischi per i residenti e i passanti.

