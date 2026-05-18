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FIRENZE – Gli scali di Firenze e Pisa si dotano di tecnologie per superare le barriere comunicative e diventare più accessibili anche per le persone non udenti.

Toscana Aeroporti ha annunciato l’avvio di una partnership con Tradooko, piattaforma digitale sviluppata a Firenze per facilitare la comunicazione tra persone sorde, udenti, cittadini stranieri e operatori dei servizi pubblici e privati.

L’accordo prevede l’installazione di totem multilingue dotati del software Tradooko nei punti chiave degli aeroporti Amerigo Vespucci di Firenze e Galileo Galilei di Pisa. I dispositivi saranno posizionati, tra gli altri spazi, nella sala amica e nell’area informazioni, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio più equa e fruibile per tutti i passeggeri.

Il sistema supporta attualmente 29 lingue, permettendo al personale aeroportuale di interagire con utenti che incontrano difficoltà linguistiche e con la comunità sorda italiana e internazionale in transito o in partenza dagli scali toscani. Secondo Toscana Aeroporti, Firenze e Pisa diventano così i primi aeroporti in Italia ad adottare Tradooko come strumento di comunicazione inclusiva.

«L’iniziativa risponde alle direttive europee in materia di accessibilità nei trasporti e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di Toscana Aeroporti verso un servizio sempre più equo e inclusivo», recita la nota ufficiale della società. «È un passo concreto verso un’esperienza di viaggio più semplice e accessibile — hanno aggiunto i vertici di Toscana Aeroporti —. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno nel rendere gli aeroporti di Firenze e Pisa luoghi sempre più accoglienti e inclusivi per tutti i passeggeri.»

Soddisfazione anche da parte di Tradooko: Niccolò Raffaelli, ideatore della piattaforma, ha sottolineato che la tecnologia è pensata per abbattere le barriere comunicative e ha definito l’adozione negli scali toscani «una conferma che l’inclusione può diventare prassi quotidiana».

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