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FIRENZE – C’era attesa in tutta Italia per l’uscita del nuovo Swatch. Un modello da tasca che può costare fino a 400 euro. A Roma come a Milano.

Solo che a Firenze l’attesa si è trasformata in ressa e in spintoni tra i tanti in coda davanti al negozio monomarca in via dei Calzaioli. A garantire l’ordine pubblico è dovuta intervenire la Polizia.

Già nel pomeriggio di venerdì, i primi appassionati si erano messi in coda davanti alla vetrina, consapevoli che avrebbero passato la notte davanti al negozio. Poi, le persone in attesa sono diventate centinaia per acquistare in anteprima uno dei cento esemplari della collezione “Bioceramic Royal Pop”.

Poi, questa mattina la ressa ha prodotto alcuni attimi di tensione, con parole grosse e qualche spintone per difendere il posto acquisito, dopo tante ore di attesa. Finalmente alle 10.00 le porte del negozio si sono aperte, anche se per un cliente alla volta e la tensione è scesa.

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