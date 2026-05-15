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PISA – L’Università di Pisa è tra i fondatori della European Quantum Academy per coordinare la formazione nelle tecnologie quantistiche e colmare il divario di competenze tra le diverse regioni europee.

La rete, fanno sapere dall’Ateneo pisano, riunisce oltre 70 istituzioni partner e più di 100 organizzazioni affiliate in tutta Europa. L’obiettivo dichiarato è creare «un ecosistema educativo integrato» in grado di accompagnare studenti, ricercatori, insegnanti e professionisti lungo tutto il percorso formativo: dalla scuola, all’istruzione superiore, fino alla riqualificazione professionale nelle imprese e all’apprendimento permanente.

Con un finanziamento prossimo ai 20 milioni di euro, la EQA è considerata «uno dei pilastri della strategia europea per rafforzare la leadership continentale nelle tecnologie quantistiche», un settore destinato a esercitare un impatto crescente sull’industria, sulla società e sul mercato del lavoro, sottolineano i promotori.

L’Università di Pisa apporterà un contributo significativo allo sviluppo di metodologie e contenuti didattici innovativi per le scienze e le tecnologie quantistiche. «Ci concentreremo sulla qualità della formazione e sulla diffusione delle competenze anche fuori dagli ambiti tradizionalmente legati alla fisica», afferma Alessandro Tredicucci, professore di fisica dell’Ateneo.

A sua volta Marilù Chiofalo, professoressa associata all’Università di Pisa, evidenzia la necessità di aggiornare le risorse formative: «Contribuiremo a innovare la didattica aggiornando le risorse formative sulle più recenti evoluzioni della fisica e delle tecnologie quantistiche, sia per i corsi di fisica sia per i corsi STEM. Le tecnologie quantistiche avranno un impatto crescente sulla società — dalla medicina alle comunicazioni, dall’energia ai sensori avanzati — e richiederanno nuove competenze da costruire già nella scuola e all’università, con un grado sempre crescente di interdisciplinarità».

La nascita della EQA segna dunque un passo concreto verso la creazione di un’offerta formativa europea coordinata sulle tecnologie quantistiche, con l’obiettivo di formare professionalità pronte a rispondere alle sfide e alle opportunità del settore nei prossimi anni.

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