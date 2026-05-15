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SAN QUIRICO D’ORCIA – Le Brocche dell’Imperatore della 64esima edizione della Festa del Barbarossa saranno dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco.

A ‘firmare’ le Brocche in ceramica – che andranno ai Quartieri vittoriosi delle sfide degli Alfieri e degli Arcieri – il vignettista senese Emilio Giannelli (vignettista di punta del Corriere della Sera dal 1991); mentre la realizzazione delle ceramiche è a cura dell’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, con il coordinamento di Carlo Pizzichini, direttore artistico di Forme nel Verde.

San Francesco è la chiesa della piazza principale di San Quirico d’Orcia, dove in passato sorgeva il convento di San Francesco, oggi nota localmente anche come Chiesa della Madonna di Vitaleta, dato che sull’altare maggiore è conservata la Madonna Annunciata attribuita ad Andrea della Robbia.

“La Chiesa di San Francesco è la chiesa della Festa del Barbarossa – spiega il sindaco e presidente dell’Ente Autonomo Barbarossa, Marco Bartoli -, dove ogni anno, si celebra la Santa Messa dei Quartieri nel giorno della rievocazione storica. All’interno dell’EAB ci è sembrato giusto dedicare le Brocche di quest’anno agli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi, patrono d’Italia e dal prossimo 4 ottobre tornerà ad essere festa nazionale”.

Le Brocche di Giannelli

Brocche disegnate da Emilio Giannelli: “E’ un onore e un grande piacere che Giannelli, nei mesi scorsi – aggiunge Bartoli – abbia accettato la nostra proposta e realizzato le sue celebri vignette per le Brocche in ceramica. Saranno pezzi d’arte unici che andranno in premio ai Quartieri vittoriosi. Continua con grande soddisfazione, grazie al coordinamento del maestro Carlo Pizzichini, la nostra collaborazione con l’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, per la realizzazione dei manufatti”.

In totale cinque pezzi d’arte (le Brocche dell’Imperatore – Alfieri ed Arcieri -; le Brocche del Barbarossa de’ Citti, e l’Orfeo, premio per il corteo storico). La presentazione ufficiale, come da programma della Festa del Barbarossa (dal 17 al 21 giugno), sarà mercoledì 17 giugno, ore 21.30, nel Salone Alessandro Magno di Palazzo Chigi. Informazioni e programma completo della 64esima edizione della Festa del Barbarossa su: www.festadelbarbarossa.it

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