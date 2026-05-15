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PISTOIA – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito oggi l’importanza del progetto per la costruzione del nuovo casello autostradale di Pistoia Est.

Lo ha definito «una delle opere infrastrutturali complementari e strategiche più rilevanti per il territorio toscano».

In una nota il Mit ha espresso «sconcerto» per le ricostruzioni, a suo dire «prive di fondamento». Secondo queste ricostruzioni il casello non sarebbe più previsto nei piani a causa della realizzazione di altre grandi infrastrutture, tra cui il Ponte sullo Stretto.

Il ministero ha precisato che gli interventi strategici vengono finanziati e attuati tramite canali distinti, il che esclude qualsiasi correlazione diretta tra le varie opere. La realizzazione del nuovo svincolo, che sarà realizzato dalla società concessionaria, «resta una priorità» per migliorare la viabilità, sostenere il tessuto produttivo locale e alleggerire il traffico nell’area pistoiese.

La precisazione del Mit arriva in un clima di discussione pubblica sulle priorità infrastrutturali nazionali e sulle possibili ricadute locali dei grandi progetti. Sulla tempistica effettiva dei lavori e sulle risorse che saranno impiegate, il ministero non ha fornito ulteriori dettagli nella nota.

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