PORTO AZZURRO – Una escursione subacquea sull’isola d’Elba si è trasformata in tragedia.
Una donna di 61 anni è morta durante un’immersione a Porto Azzurro.
La vittima è Luana Siviero, dipendente Asl originaria di Ronco Biellese (Biella), giunta sull’isola per dedicarsi alla sua passione per le immersioni. Socia di un club subacqueo piemontese e considerata un’appassionata esperta, aveva preso parte a un’uscita organizzata da un centro diving dopo alcuni giorni di maltempo; le condizioni meteo, migliorate, avevano reso possibile l’attività.
Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 16.30 Siviero è stata colta da un malore mentre si trovava in acqua. I compagni e l’equipaggio della barca d’appoggio si sono accorti subito dell’accaduto e l’hanno recuperata rapidamente a bordo, dando avvio alle manovre di soccorso. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Pubblica assistenza di Porto Azzurro, l’automedica da Portoferraio e l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana.
Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il malore è stato descritto come fulminante e la donna è deceduta sul posto.
Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause del malore. Come da prassi, l’attrezzatura utilizzata durante l’immersione — bombole, erogatori e respiratore — è stata sequestrata in vista delle indagini.