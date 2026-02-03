Tempo lettura: 13 minuti

In Italia solo il 40% degli edifici scolastici è dotato di aule didattiche specifiche per studiare informatica. Tropo poche per studiare in modo serio una delle materie fondamentali del presente e del futuro. Con questi numeri, il Paese rischia di non riuscire mai a competere con gli altri paesi comunitari e con il mondo.

In Toscana le cose purtroppo non vanno meglio nè nei centri capoluogo nè nei centri maggiori. Solo 16 Comuni raggiungono il 100% di copertura di aule.

Eppure siamo uno dei Paesi europei con la più alta densità di smartphone in circolazione a persona (poco meno di 50 milioni per una popolazione che non arriva a 60 milioni, bambini inclusi) ma siamo anche uno dei Paesi che investe meno in alfabetizzazione digitale per la sua popolazione. Viene da pensare che sia stata persa l’occasione del PNRR che tra le sue azioni prevedeva proprio il tema della digitalizzazione.

Analfabeti digitali

Secondo recenti studi solo il 54,3% dei cittadini italiani ha competenze digitali almeno di base nel 2025. Troppo poco in un momento storico di così forte accelerazione verso le competenze digitali, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni e in quasi tutte le attività professionali. Troppo poco anche se è in crescita rispetto all’anno precedente, ma ancora sotto di 6 punti percentuali rispetto alla media europea (60,4%). Peggio di Lettonia, Polonia, Bulgaria, Romania, Lituania, Slovacchia, Grecia e Slovenia.

Analfabeti anche i giovani

Purtroppo non va meglio, anche se un po’ meglio sì, se limitiamo l’analisi agli italiani compresi tra i 16 e i 29 anni, i cosiddetti “nativi digitali”. Se infatti il dato di alfabetizzazione digitale di base è al 74,7% a livello medio europeo, in Italia la percentuale si ferma al 69,1%. Dietro di noi altri 7 paesi Ue, tra cui la Germania (65,2%).

A scuola poche aule informatiche

Una ricerca di Openpolis ha evidenziato come le lacune in questo campo inizino già nel periodo scolastico, con ancora troppe poche scuole dotate di aule didattiche informatiche. In Italia solo “il 40% degli edifici scolastici è dotato di aule di informatica. Al contrario, nel 32,7% dei plessi questo spazio non è presente mentre nel 26,7% dei casi l’informazione non è stata dichiarata dall’ente proprietario dell’immobile (Comuni, Province).

“Dati che fanno capire quanto lavoro ci sia ancora da fare per garantire a tutte le ragazze e i ragazzi le stesse opportunità”. Rispetto ai loro coetanei europei. “Appare chiaro – scrive Openpolis – quanto la scuola sia fondamentale. Sia per fornire ai ragazzi e alle ragazze le competenze digitali necessarie per essere cittadini a tutto tondo, sia per garantire a tutti le stesse possibilità di accesso alle tecnologie e alla rete. Per questo è importante valutare quanto spazi come le aule di informatica siano presenti e fruibili nei diversi territori”.

I dati per Regione

A livello regionale, il territorio con la quota più alta di edifici con aule di informatica è la Valle d’Aosta che però ha numeri abbastanza contenuti (139 edifici scolastici, di cui 86 con aule informatiche). Seguono Liguria (59,1%), Piemonte (53,6%) e Marche (51,4%). Le regioni con le quote più basse invece sono Abruzzo (27,8%), Calabria (27,2%) e Lazio (25,4%).

Un altro elemento interessante riguarda il fatto che la quota di edifici scolastici dotati di aule di informatica tende a diminuire man mano che ci si allontana dai centri principali in direzione di quelli più periferici. Nelle aree interne la disponibilità di aule informatica è più limitata.

I dati per Comuni capoluogo

Rispetto ai Comuni capoluogo, che generalmente ospitano il maggior numero di strutture, possiamo osservare che le quote più alte le fanno registrare Pavia (91,4%), Modena (87,7%) e Aosta (82,1%). Si tratta degli unici tre capoluoghi in cui il dato supera l’80%. Viceversa le percentuali più basse si registrano a Catanzaro (5,4%), Cosenza (6,6%) e Latina (8,6%).

In Toscana Comuni capoluogo

In Toscana i dati dei Comuni capoluogo non vedono nessun Comune sopra l’80%. Prima è Firenze al 68% (103 su 151 edifici), Grosseto al 67% (36 su 54 edifici), Pisa al 66% (46 su 70 edifici), Livorno al 60,5% (49 su 81), Arezzo al 60% (37 su 62), Massa con 59% (29 edifici su 49), Siena al 55% (22 su 40 edifici), Prato al 48% (44 su 92), Pistoia al 31% (20 su 65 edifici), Lucca al 30% (solo 25 su 81 edifici).

Solo 16 Comuni al 100%

Su 272 Comuni monitorati, la ricerca stabilisce che solo 16 Comuni hanno un’aula per ogni plesso scolastico presente sul proprio territorio. E si tratta di Castiglione della Pescaia (5 su 5), Poggio a Caiano (4 su 4), Asciano (3 su 3), Marciano della Chiana (3 su 3), San Vincenzo (3 su 3), Chiesina Uzzanese (3 su 3), Larciano (3 su 3), Minucciano (3 su 3), Cetona (2 su 2), San Casciano dei Bagni (1 su 1), Ortignano Raggiolo (1 su 1), Castiglion Fibocchi (1 su 1), Monteverdi Marittimo (1 su 1), Fabbriche di Vergemoli (1 su 1), Vagli Sotto (1 su 1), Zeri (1 su 1).

E la politica?

Massa Marittima (5 su 6) e Pontremoli (5 su 6) hanno una percentuale del 83%, mentre il resto dei Comuni toscani, purtroppo, ha medie che oscillano dal 30 al 60%. E molti Comuni ancor registrano zero aule informatiche. Ancora troppo poco per permettere ai nostri studenti toscani di competere con i pari età delle altre regioni nazionali e comunitarie. E la politica cosa fa?

I dati Comune per Comune

Toscana Massa-Carrara Aulla 9 4 3 2 44,4 33,3 77,8
Toscana Massa-Carrara Bagnone 6 3 1 2 50,0 16,7 66,7
Toscana Massa-Carrara Carrara 45 24 21 0 53,3 46,7 100,0
Toscana Massa-Carrara Casola in Lunigiana 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Comano 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Filattiera 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Fivizzano 8 1 1 6 12,5 12,5 25,0
Toscana Massa-Carrara Fosdinovo 6 0 0 6 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Licciana Nardi 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0
Toscana Massa-Carrara Massa 49 29 12 8 59,2 24,5 83,7
Toscana Massa-Carrara Montignoso 10 4 6 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Massa-Carrara Mulazzo 3 1 1 1 33,3 33,3 66,7
Toscana Massa-Carrara Podenzana 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Pontremoli 6 5 1 0 83,3 16,7 100,0
Toscana Massa-Carrara Tresana 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Massa-Carrara Villafranca in Lunigiana 4 2 2 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Massa-Carrara Zeri 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Lucca Altopascio 10 1 9 0 10,0 90,0 100,0
Toscana Lucca Bagni di Lucca 5 1 3 1 20,0 60,0 80,0
Toscana Lucca Barga 15 7 8 0 46,7 53,3 100,0
Toscana Lucca Borgo a Mozzano 10 4 6 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Lucca Camaiore 17 7 10 0 41,2 58,8 100,0
Toscana Lucca Camporgiano 4 1 3 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Lucca Capannori 29 9 12 8 31,0 41,4 72,4
Toscana Lucca Careggine 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Castelnuovo di Garfagnana 8 2 2 4 25,0 25,0 50,0
Toscana Lucca Castiglione di Garfagnana 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Coreglia Antelminelli 7 0 6 1 0,0 85,7 85,7
Toscana Lucca Forte dei Marmi 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Lucca Fosciandora 1 0 1 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Lucca Gallicano 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Lucca Lucca 81 25 56 0 30,9 69,1 100,0
Toscana Lucca Massarosa 15 0 0 15 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Minucciano 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Lucca Molazzana 2 0 2 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Lucca Montecarlo 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Pescaglia 7 2 2 3 28,6 28,6 57,1
Toscana Lucca Piazza al Serchio 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Lucca Pietrasanta 19 11 7 1 57,9 36,8 94,7
Toscana Lucca Pieve Fosciana 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Porcari 8 2 6 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Lucca San Romano in Garfagnana 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Lucca Seravezza 10 1 2 7 10,0 20,0 30,0
Toscana Lucca Stazzema 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Lucca Vagli Sotto 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Lucca Viareggio 38 14 24 0 36,8 63,2 100,0
Toscana Lucca Villa Basilica 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Villa Collemandina 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Lucca Fabbriche di Vergemoli 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Lucca Sillano Giuncugnano 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Pistoia Agliana 10 5 4 1 50,0 40,0 90,0
Toscana Pistoia Buggiano 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pistoia Lamporecchio 5 3 2 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Pistoia Larciano 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Pistoia Marliana 3 0 3 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Pistoia Massa e Cozzile 6 2 4 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Pistoia Monsummano Terme 13 3 1 9 23,1 7,7 30,8
Toscana Pistoia Montale 7 2 5 0 28,6 71,4 100,0
Toscana Pistoia Montecatini-Terme 14 7 5 2 50,0 35,7 85,7
Toscana Pistoia Pescia 23 7 8 8 30,4 34,8 65,2
Toscana Pistoia Pieve a Nievole 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Pistoia Pistoia 65 20 38 7 30,8 58,5 89,2
Toscana Pistoia Ponte Buggianese 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pistoia Quarrata 15 6 8 1 40,0 53,3 93,3
Toscana Pistoia Sambuca Pistoiese 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Pistoia Serravalle Pistoiese 4 3 0 1 75,0 0,0 75,0
Toscana Pistoia Uzzano 4 3 1 0 75,0 25,0 100,0
Toscana Pistoia Chiesina Uzzanese 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Pistoia Abetone Cutigliano 4 3 1 0 75,0 25,0 100,0
Toscana Pistoia San Marcello Piteglio 9 2 7 0 22,2 77,8 100,0
Toscana Firenze Bagno a Ripoli 12 8 4 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Firenze Barberino di Mugello 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Firenze Borgo San Lorenzo 16 3 9 4 18,8 56,3 75,0
Toscana Firenze Calenzano 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Firenze Campi Bisenzio 19 11 8 0 57,9 42,1 100,0
Toscana Firenze Capraia e Limite 5 3 2 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Firenze Castelfiorentino 8 5 3 0 62,5 37,5 100,0
Toscana Firenze Cerreto Guidi 8 3 5 0 37,5 62,5 100,0
Toscana Firenze Certaldo 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Firenze Dicomano 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Firenze Empoli 40 16 24 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Firenze Fiesole 10 5 5 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Firenze Firenze 151 103 46 2 68,2 30,5 98,7
Toscana Firenze Firenzuola 4 1 3 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Firenze Fucecchio 21 8 13 0 38,1 61,9 100,0
Toscana Firenze Gambassi Terme 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Greve in Chianti 10 4 6 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Firenze Impruneta 6 2 4 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Lastra a Signa 13 0 1 12 0,0 7,7 7,7
Toscana Firenze Londa 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Marradi 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0
Toscana Firenze Montaione 4 1 1 2 25,0 25,0 50,0
Toscana Firenze Montelupo Fiorentino 7 2 5 0 28,6 71,4 100,0
Toscana Firenze Montespertoli 5 3 2 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Firenze Palazzuolo sul Senio 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Firenze Pelago 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Firenze Pontassieve 14 7 7 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Firenze Reggello 9 2 7 0 22,2 77,8 100,0
Toscana Firenze Rignano sull’Arno 5 3 2 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Firenze Rufina 5 0 1 4 0,0 20,0 20,0
Toscana Firenze San Casciano in Val di Pesa 13 3 9 1 23,1 69,2 92,3
Toscana Firenze San Godenzo 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Scandicci 21 11 10 0 52,4 47,6 100,0
Toscana Firenze Sesto Fiorentino 26 15 11 0 57,7 42,3 100,0
Toscana Firenze Signa 9 3 6 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Vaglia 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Firenze Vicchio 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Firenze Vinci 5 3 1 1 60,0 20,0 80,0
Toscana Firenze Figline e Incisa Valdarno 21 12 6 3 57,1 28,6 85,7
Toscana Firenze Scarperia e San Piero 9 3 6 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Firenze Barberino Tavarnelle 8 1 3 4 12,5 37,5 50,0
Toscana Livorno Bibbona 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Livorno Campiglia Marittima 9 0 2 7 0,0 22,2 22,2
Toscana Livorno Campo nell’Elba 3 1 0 2 33,3 0,0 33,3
Toscana Livorno Capoliveri 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Livorno Capraia Isola 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Livorno Castagneto Carducci 6 2 3 1 33,3 50,0 83,3
Toscana Livorno Cecina 20 9 10 1 45,0 50,0 95,0
Toscana Livorno Collesalvetti 11 7 4 0 63,6 36,4 100,0
Toscana Livorno Livorno 81 49 29 3 60,5 35,8 96,3
Toscana Livorno Marciana 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Livorno Marciana Marina 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Livorno Piombino 22 8 8 6 36,4 36,4 72,7
Toscana Livorno Porto Azzurro 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Livorno Portoferraio 16 2 0 14 12,5 0,0 12,5
Toscana Livorno Rosignano Marittimo 14 6 5 3 42,9 35,7 78,6
Toscana Livorno San Vincenzo 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Livorno Sassetta 1 0 1 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Livorno Suvereto 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Livorno Rio 4 1 3 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Pisa Bientina 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pisa Buti 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pisa Calci 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pisa Calcinaia 9 4 5 0 44,4 55,6 100,0
Toscana Pisa Capannoli 4 2 2 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Pisa Casale Marittimo 1 0 1 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Pisa Cascina 29 11 9 9 37,9 31,0 69,0
Toscana Pisa Castelfranco di Sotto 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Pisa Castellina Marittima 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Pisa Castelnuovo di Val di Cecina 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Pisa Chianni 2 0 2 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Pisa Fauglia 5 1 4 0 20,0 80,0 100,0
Toscana Pisa Guardistallo 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Pisa Lajatico 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Pisa Montecatini Val di Cecina 4 0 4 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Pisa Montescudaio 2 0 1 1 0,0 50,0 50,0
Toscana Pisa Monteverdi Marittimo 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Pisa Montopoli in Val d’Arno 9 0 3 6 0,0 33,3 33,3
Toscana Pisa Orciano Pisano 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Pisa Palaia 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Pisa Peccioli 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Pisa Pisa 70 46 22 2 65,7 31,4 97,1
Toscana Pisa Pomarance 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Pisa Ponsacco 10 1 9 0 10,0 90,0 100,0
Toscana Pisa Pontedera 32 10 8 14 31,3 25,0 56,3
Toscana Pisa Riparbella 4 0 2 2 0,0 50,0 50,0
Toscana Pisa San Giuliano Terme 22 7 15 0 31,8 68,2 100,0
Toscana Pisa San Miniato 22 9 13 0 40,9 59,1 100,0
Toscana Pisa Santa Croce sull’Arno 11 5 6 0 45,5 54,5 100,0
Toscana Pisa Santa Luce 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Pisa Santa Maria a Monte 9 1 8 0 11,1 88,9 100,0
Toscana Pisa Terricciola 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Pisa Vecchiano 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Pisa Vicopisano 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Pisa Volterra 10 6 4 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Pisa Casciana Terme Lari 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Pisa Crespina Lorenzana 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Arezzo Anghiari 7 3 2 2 42,9 28,6 71,4
Toscana Arezzo Arezzo 62 37 20 5 59,7 32,3 91,9
Toscana Arezzo Badia Tedalda 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Bibbiena 10 4 6 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Arezzo Bucine 5 2 2 1 40,0 40,0 80,0
Toscana Arezzo Capolona 7 2 3 2 28,6 42,9 71,4
Toscana Arezzo Caprese Michelangelo 4 0 0 4 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Castel Focognano 5 2 3 0 40,0 60,0 100,0
Toscana Arezzo Castel San Niccolò 3 0 3 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Arezzo Castiglion Fibocchi 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Arezzo Castiglion Fiorentino 15 10 5 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Arezzo Cavriglia 7 2 2 3 28,6 28,6 57,1
Toscana Arezzo Chitignano 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Chiusi della Verna 6 0 5 1 0,0 83,3 83,3
Toscana Arezzo Civitella in Val di Chiana 6 0 0 6 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Cortona 35 9 18 8 25,7 51,4 77,1
Toscana Arezzo Foiano della Chiana 9 4 3 2 44,4 33,3 77,8
Toscana Arezzo Loro Ciuffenna 4 3 1 0 75,0 25,0 100,0
Toscana Arezzo Lucignano 4 2 2 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Arezzo Marciano della Chiana 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Arezzo Montemignaio 1 0 1 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Arezzo Monterchi 2 1 0 1 50,0 0,0 50,0
Toscana Arezzo Monte San Savino 8 2 1 5 25,0 12,5 37,5
Toscana Arezzo Montevarchi 17 10 7 0 58,8 41,2 100,0
Toscana Arezzo Ortignano Raggiolo 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Arezzo Pieve Santo Stefano 6 2 4 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Arezzo Poppi 12 5 7 0 41,7 58,3 100,0
Toscana Arezzo San Giovanni Valdarno 15 8 7 0 53,3 46,7 100,0
Toscana Arezzo Sansepolcro 13 7 4 2 53,8 30,8 84,6
Toscana Arezzo Sestino 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Subbiano 3 1 2 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Arezzo Talla 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Arezzo Terranuova Bracciolini 4 3 1 0 75,0 25,0 100,0
Toscana Arezzo Castelfranco Piandiscò 8 2 6 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Arezzo Pratovecchio Stia 5 1 1 3 20,0 20,0 40,0
Toscana Arezzo Laterina Pergine Valdarno 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Siena Abbadia San Salvatore 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Asciano 3 3 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Siena Buonconvento 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Casole d’Elsa 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Siena Castellina in Chianti 2 0 2 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Siena Castelnuovo Berardenga 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Siena Castiglione d’Orcia 2 0 2 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Siena Cetona 2 2 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Siena Chianciano Terme 4 2 2 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Chiusdino 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Chiusi 8 4 4 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Colle di Val d’Elsa 8 4 3 1 50,0 37,5 87,5
Toscana Siena Gaiole in Chianti 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Montepulciano 13 5 3 5 38,5 23,1 61,5
Toscana Siena Monteriggioni 7 0 2 5 0,0 28,6 28,6
Toscana Siena Monteroni d’Arbia 6 1 5 0 16,7 83,3 100,0
Toscana Siena Monticiano 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Siena Murlo 3 2 0 1 66,7 0,0 66,7
Toscana Siena Piancastagnaio 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Siena Pienza 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Siena Poggibonsi 16 10 6 0 62,5 37,5 100,0
Toscana Siena Radda in Chianti 2 1 0 1 50,0 0,0 50,0
Toscana Siena Radicofani 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Siena Radicondoli 1 0 0 1 0,0 0,0 0,0
Toscana Siena Rapolano Terme 5 3 0 2 60,0 0,0 60,0
Toscana Siena San Casciano dei Bagni 1 1 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Siena San Gimignano 5 3 2 0 60,0 40,0 100,0
Toscana Siena San Quirico d’Orcia 4 2 2 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Sarteano 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Siena Siena 40 22 18 0 55,0 45,0 100,0
Toscana Siena Sinalunga 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Siena Sovicille 6 4 2 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Siena Torrita di Siena 7 2 5 0 28,6 71,4 100,0
Toscana Siena Trequanda 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Siena Montalcino 5 1 4 0 20,0 80,0 100,0
Toscana Grosseto Arcidosso 9 5 4 0 55,6 44,4 100,0
Toscana Grosseto Campagnatico 4 3 1 0 75,0 25,0 100,0
Toscana Grosseto Capalbio 7 0 7 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Grosseto Castel del Piano 6 2 4 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Grosseto Castell’Azzara 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Grosseto Castiglione della Pescaia 5 5 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Grosseto Cinigiano 6 0 0 6 0,0 0,0 0,0
Toscana Grosseto Civitella Paganico 6 3 3 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Grosseto Follonica 12 7 4 1 58,3 33,3 91,7
Toscana Grosseto Gavorrano 7 3 4 0 42,9 57,1 100,0
Toscana Grosseto Grosseto 54 36 17 1 66,7 31,5 98,1
Toscana Grosseto Isola del Giglio 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Grosseto Magliano in Toscana 2 1 1 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Grosseto Manciano 10 5 5 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Grosseto Massa Marittima 6 5 1 0 83,3 16,7 100,0
Toscana Grosseto Monte Argentario 7 3 0 4 42,9 0,0 42,9
Toscana Grosseto Montieri 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Grosseto Orbetello 11 2 0 9 18,2 0,0 18,2
Toscana Grosseto Pitigliano 5 1 1 3 20,0 20,0 40,0
Toscana Grosseto Roccalbegna 3 0 0 3 0,0 0,0 0,0
Toscana Grosseto Roccastrada 9 2 7 0 22,2 77,8 100,0
Toscana Grosseto Santa Fiora 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Grosseto Scansano 3 2 1 0 66,7 33,3 100,0
Toscana Grosseto Scarlino 4 1 3 0 25,0 75,0 100,0
Toscana Grosseto Seggiano 1 0 1 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Grosseto Sorano 3 2 0 1 66,7 0,0 66,7
Toscana Grosseto Monterotondo Marittimo 2 0 2 0 0,0 100,0 100,0
Toscana Grosseto Semproniano 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Prato Cantagallo 2 0 0 2 0,0 0,0 0,0
Toscana Prato Carmignano 8 4 4 0 50,0 50,0 100,0
Toscana Prato Montemurlo 10 4 5 1 40,0 50,0 90,0
Toscana Prato Poggio a Caiano 4 4 0 0 100,0 0,0 100,0
Toscana Prato Prato 92 44 46 2 47,8 50,0 97,8
Toscana Prato Vaiano 6 2 4 0 33,3 66,7 100,0
Toscana Prato Vernio 5 1 4 0 20,0 80,0 100,0

