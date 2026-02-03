Tempo lettura: 2 minuti

“Storie sulle dita. Alberi” è il titolo della mostra tattile e multisensoriale dedicata agli alberi, creata per essere accessibile a vedenti e non vedenti.

Dal 19 al 26 febbraio sarà in mostra a San Quirico d’Orcia, a Palazzo Chigi negli spazi espositivi del secondo piano di Palazzo: ingresso libero, tutti i giorni (dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19).

La mostra

L’esposizione è organizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ETS, e realizzata dal Comune San Quirico d’Orcia, che ha ottenuto la qualifica di Città che legge, e si inserisce all’interno del programma delle iniziative di promozione alla lettura inclusiva e all’educazione non formale promosse e organizzate dal Comune di San Quirico d’Orcia.

Gli illustratori e gli artisti in mostra hanno lavorato su quattro aree tematiche: Germinazione, Crescita, Età Adulta e Il Ciclo della Vita. Ogni tema è rappresentato da installazioni artistiche, opere tattili, albi illustrati e laboratori artistico-educativi, tutti accessibili anche a chi non può vedere.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un’esposizione, di un evento, che abbiamo voluto e che siamo lieti di ospitare a Palazzo Chigi – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli -. Un appuntamento nell’ottica dell’impegno dell’amministrazione sulla cultura, sulla lettura che si sempre più inclusiva”.

“Pensiamo di sapere cosa sono gli alberi – dice Alessandra Viola, naturalista e direttore scientifico dell’esposizione -, ma questa iniziativa vuole farci scoprire chi sono. Ammiriamo la loro bellezza, longevità, generosità e forza, ma molto di loro resta ancora sconosciuto”.

“Per comprendere veramente la straordinaria natura di questi giganti verdi, non basta conoscerne l’aspetto o il nome botanico; servono anche immaginazione, poesia e curiosità. Ecco perché abbiamo coinvolto artisti per dare vita, insieme a contenuti scientifici ed educativi, alle emozioni che nascono dalla scoperta della natura”, prosegue Viola.

Nella settimana della mostra, sono in programma eventi, letture, laboratori, workshop, visite guidate multisensoriali e accessibili.

Proposte rivolte alle scuole, a educatori e operatori, alle famiglie e più in generale a chiunque creda in un’educazione multisensoriale per tutti, con l’obiettivo di diffondere maggiori conoscenze sulla disabilità visiva, sensibilizzare sull’inclusione sociale attraverso l’incontro e la relazione, contrastare la povertà educativa, con un focus sull’attività educativa non formale.

I contenuti dell’esposizione comprendono 17 opere tattili in mostra; 4 pannelli educativi interattivi; didascalie descrittive in nero e braille; laboratori creativi per studenti; spazi per illustratori, artisti ed educatori; programmi educativi per insegnati.

Questa iniziativa fa parte di un nuovo progetto del Comune, che si chiama InsideOut e che vedrà lo svolgimento di attività per tutto il 2026 ed è finanziata con le risorse ottenute dal Comune di San Quirico a valere sul fondo ministeriale del Dipartimento politiche della famiglia.

