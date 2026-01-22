LUCCA – Il Lucca Summer Festival 2026 si preannuncia, come ogni anno, un grande appuntamento per la musica nazionale e internazionale.
Giugno e luglio i mesi che scalderanno l’estate lucchese, animando tutto il centro storico, dall’area sotto le mura fino a piazza Napoleone.
Gli spettacoli
Tra gli ospiti internazionali confermati Katy Perry (unica data italiana), Neil Young and The Chrome Hearts, Jamiroquai (unica data italiana) e Alabama Shakes con Matt Berninger. Tra i protagonisti italiani invece Ludovico Einaudi e Zucchero.
La Lineup completa
Il 24 Giugno in piazza Napoleone Ludovico Einaudi
Il 25 Giugno David Byrne scalderà piazza Napoleone con le sue atmosfere
Luglio si apre con Jamiroquai, che il 4 Luglio si esibirà nell’area sotto le mura storiche.
Sarà poi il turno degli Alabama Shakes con Matt Berninger, il 7 luglio in piazza Napoleone
Il 14 Luglio, l’Area Mura Storiche accoglierà Neil Young and The Chrome Hearts
Zucchero sarà a Lucca il 16 Luglio, con la data del suo tour Overdose d’Amore Gold, che, con le sue atmosfere soul e rock blues, animerà l’area delle mura storiche.
L’attesissima data italiana dell’artista americana Katy Perry sarà il 19 Luglio, Area Mura Storiche.
Il 20 Luglio Riccardo Muti sarà in piazza Napoleone
Piazza Napoleone accoglierà poi Marcus Miller il 21 Luglio
Ultima data annunciata del Festival è quella dei Pooh: la storica band italiana si esibirà sotto le mura il 29 Luglio.
