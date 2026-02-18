Tempo lettura: < 1 minuto

Il Lucca Summer Festival annuncia uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate. Venerdì 17 luglio in piazza Napoleone arriverà Ronnie Wood & His Band, per un concerto che rappresenterà l’unica data italiana dell’artista.

Due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Ronnie Wood è una pietra miliare del rock mondiale: chitarrista virtuoso, cantautore, performer carismatico e artista visivo, il suo nome è inciso nel DNA della musica contemporanea.

Il concerto di Lucca offrirà al pubblico italiano un viaggio attraverso oltre sei decenni di storia del rock, in una cornice unica come piazza Napoleone, cuore storico del festival.

Il programma del LSF va così completandosi, affiancando il grande chitarrista Wood ai nomi ghià annunciati di Katy Perry (19 luglio, unica data italiana), Jamiroquai (4 luglio, unica data italiana) e Alabama Shakes con Matt Berninger (7 luglio). Anche John Legend (5 luglio), Marcus Miller (21 luglio). Tra i protagonisti italiani invece Ludovico Einaudi (24 giugno), Zucchero (16 luglio), i Pooh (29 luglio).

Lo show sarà una grande retrospettiva della straordinaria carriera di Ronnie Wood, concepita a supporto dell’uscita di “Fearless: Anthology 1965–2025”, il doppio album che raccoglie sessant’anni di musica e creatività. L’antologia attraversa tutte le tappe fondamentali del suo percorso artistico: dalle prime registrazioni negli anni Sessanta, passando per l’esperienza con la Jeff Beck Group, il successo internazionale con i Faces, fino al lungo e leggendario sodalizio con i The Rolling Stones, di cui è membro ufficiale dal 1975.

“Fearless” include momenti chiave tratti da tutti e sette gli album solisti in studio di Wood, oltre a brani essenziali realizzati con gli Stones, i Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane e altri protagonisti della scena rock internazionale. Il progetto contiene inoltre quattro brani inediti, primo nuovo materiale solista dal 2010 (I Feel Like Playing), che arricchiscono ulteriormente una raccolta già monumentale.

I biglietti saranno in vendita da giovedì 19 febbraio alle ore 11.00 su ticketone.it.