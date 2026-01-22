Tempo lettura: < 1 minuto

Il roster di Lucca Summer Festival 2026 si arricchisce con una delle voci più iconiche del rock blues italiano. Zucchero “Sugar” Fornaciari ha infatti annunciato il suo ritorno al festival lucchese, dopo 4 anni dalla sua ultima volta.

Tour Overdose d’amore gold

L’appuntamento è per il 16 luglio, data che si inserirà nel tour Overdose d’Amore Gold, che celebra il 35esimo anniversario dall’uscita dell’album Oro, Incenso e Birra (1989).

Sarà una celebrazione dei più grandi successi della carriera di Zucchero, che lo hanno portato dai più grandi palcoscenici italiani (primo tra tutti quello dell’Arena di Verona, del quale ormai è un habitué), fino ai tour europei e mondiali. Una star italiana amata in tutto il mondo, tanto che fu l’unico italiano invitato ad esibirsi al concerto tributo per Freddie Mercury allo stadio di Wembley, nel 1992 e sempre l’unico italiano ad esibirsi a Woodstock ‘94.

Il gruppo

Una serata di festa e di atmosfere soul. Zucchero sarà accompagnato dalla sua storica band di talenti internazionali: al basso Polo Jones, alle chitarre e ai cori Kat Dyson, alle hammond, piano e synth Peter Vettese, alle chitarre Mario Schilirò, alla batteria Adriano Molinari e Monica Mz Carter, alle tastiere Nicola Peruch, ai fiati e ai cori James Thompson e Lazaro Amauri Oviedo Dilout, e infine Oma Jali ai backing vocals.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 14 di giovedì 22 gennaio. La data di Zucchero si aggiunge al già ricco programma del Lucca Summer Festival, che vede protagonisti artisti nazionali e internazionali, con date esclusive per l’Italia.

