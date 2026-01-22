Tempo lettura: 2 minuti

BARBERINO DI MUGELLO (FI) – Le dinamiche di potere della politica, i suoi riti autoassolutori, le ossessioni della provincia italiana.

Domenica 25 gennaio, alle ore 18, al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, va in scena “Le Volpi” della compagnia CapoTrave, con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato e la regia di Luca Ricci.

Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè di una domenica di agosto, si incontrano due notabili della politica locale e la figlia di una di loro. I pensieri volano alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende. Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi.

La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo, concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. Come scrive Leonardo Sciascia nel suo romanzo “Todo modo”: “I grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi”.

Lo spettacolo è stato nella terna dei finalisti nominati ai Premi Ubu 2024 nella categoria ‘nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica’.

La stagione è realizzata con il contributo di Comune di Barberino di Mugello, Regione Toscana e Ministero della Cultura. E’ realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e ha il sostegno di Unicoop Firenze. Catalyst è parte della rete RAT (Residenze Artistiche Toscane) e di Firenze dei Teatri.

Locandina

Le Volpi

CapoTrave

con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato

costumi Marina Schindler

suono Michele Boreggi, Lorenzo Danesin

luci Stefan Schweitzer

scena e regia Luca Ricci

Teatro Corsini

Via della Repubblica 3 Barberino di Mugello | Fi

www.catalyst.it

Info e prenotazioni: teatrocorsini@gmail.com / 055841237

Biglietti disponibili su Box Office e Ticketone

Prezzi:

– intero 18,00 € / 16 €

– ridotto Arci e Soci Coop 16,00 € / 14 €

– abbonati 10,00 €

– studenti 8,00 €