Tempo lettura: < 1 minuto

LUCCA Jamiroquai e Katy Perry sono i due nomi già annunciati per la prossima edizione del Lucca Summer Festival. Rispettivamente il 4 e il 19 luglio. Entrambi i concerti saranno in esclusiva assoluta per l’Italia. Due buone ragioni per smuovere il ricco business dei biglietti legati ai grandi eventi estivi.

I Jamiroquai sono una delle band in attività più celebri della scena mondiale. Sabato 4 luglio, sul palco dell’Area Mura Storiche di Lucca, suoneranno nella loro unica data italiana del tour. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai hanno saputo creare un sound unico e riconoscibile, mescolando funk, soul e acid jazz in una formula che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come “Virtual Insanity”, “Cosmic Girl” e “Deeper Underground”.

Katy Perry, con oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo, è una delle artiste di maggior successo della musica pop contemporanea. Domenica 19 luglio 2026 anche la superstar si esibirà sul palco delle Mura Storiche di Lucca. Anche per lei sarà l’unico concerto italiano nel 2026.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Attendiamo gli annunci dei prossimi ospiti per un rassegna che, da anni ormai, è diventata una delle più importanti del panorama nazionale ed europeo.