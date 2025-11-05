Tempo lettura: < 1 minuto

PISTOIA – Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (FdI), ha annunciato la sua intenzione di lasciare l’incarico per diventare consigliere regionale e portavoce dell’opposizione in Toscana.

La decisione è stata ufficializzata mercoledì mattina nella sala del Consiglio del palazzo di Giano, dove Tomasi, visibilmente commosso, ha spiegato ai giornalisti le motivazioni dietro la scelta.

«La mia decisione è frutto di un confronto con tutte le forze politiche del centrodestra – ha detto –. L’obiettivo è dare forza all’opposizione in Toscana, offrendo una vera alternativa ai cittadini per vincere le prossime elezioni regionali».

Il primo cittadino lascerà dunque la guida del Comune entro la prossima primavera, quando sono previste le elezioni amministrative cittadine. Nel frattempo, la vicesindaca Anna Maria Celesti (Forza Italia) assumerà la carica di sindaco facente funzione, gestendo la giunta e il consiglio comunale fino al voto.

La decisione di Tomasi arriva dopo che il Consiglio comunale ha sancito l’incompatibilità tra il ruolo di sindaco e quello di consigliere regionale. Nel giro di poche ore, Tomasi formalizzerà la scelta di prendere il seggio a Firenze.

Le elezioni comunali a Pistoia si terranno nella prossima primavera, presumibilmente a fine maggio, anticipando di un anno la scadenza naturale. Contestualmente, voteranno anche i cittadini di altri due capoluoghi toscani, Prato e Arezzo.

