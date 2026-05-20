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VIAREGGIO – Due candidati delle liste civiche vicine a Marialina Marcucci compaiono nella relazione sui cosiddetti “impresentabili” della commissione parlamentare antimafia.

Nella lista stilata dalla commissione guidata da Chiara Colosimo sono finiti Tania Dello Margio e Maria Giulia Giuseppina Rao. Entrambe presentate tra i candidati a sostegno della coalizione che sostiene la candidata centrista Marcucci.

Dello Margio è candidata nella lista “Maria Lina Marcucci sindaca. E’ stata condannata a due anni, dieci mesi e venti giorni per estorsione nel novembre 2023. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione nel giugno 2024.

Rao, candidata per la “Lista Santini Viareggio per Maria Lina sindaca”, è stata rinviata a giudizio nell’aprile 2025 per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Poi nuovamente rinviata a giudizio nel giugno 2025 per plurime ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.

La scoperta ha subito innescato una dura reazione politica da parte di Sara Grilli. La candidata civica sostanzialmente sostenuta anche dal centrodestra e assessora uscente della giunta Del Ghingaro.

«Si tratta di una notizia di estrema gravità politica», ha dichiarato Grilli, ricordando che dalle carte emergono accuse che vanno dall’estorsione alla turbativa d’asta, fino a corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici.

«Non sono valutazioni generiche — ha aggiunto — sono fatti che, pur non impedendo per legge la candidatura, pongono un evidente problema politico, etico e istituzionale».

Grilli ha inoltre sottolineato che a una delle due persone sarebbe stato affidato un ruolo o almeno un contributo sui temi della sicurezza. Circostanza che, a suo avviso, «lascia sinceramente sconcertati» e richiede «un chiarimento immediato davanti alla città».

«La sicurezza non può essere affrontata con leggerezza, superficialità o ambiguità — ha detto — non basta il silenzio. La candidata Marcucci deve spiegare come siano state selezionate queste candidature, se fosse a conoscenza delle situazioni emerse e soprattutto deve prendere con chiarezza le distanze da vicende che rischiano di compromettere la credibilità della sua proposta politica».

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