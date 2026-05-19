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PONTEDERA – “Vi faccio fare la fine di Capovani”. Un uomo di 28 anni, in cura al servizio psichiatrico dell’Asl Toscana nord ovest di Pisa, è stato arrestato dopo essere stato rintracciato dai poliziotti della squadra mobile a Pontedera (Pisa) con l’accusa di stalking.

Avrebbe perseguitato per mesi il personale sanitario del servizio psichiatrico pisano. L’uomo infatti, secondo quanto riferito dalla questura, “riteneva di essere stato vittima di presunti errori diagnostici e clinici e se l’era presa con una psichiatra, telefonando a tutte le ore al centralino dell’ospedale offendendola e minacciandola di morte”.

Inoltre, prosegue la polizia, “durante un ricovero aveva affrontato medici e infermieri provocatoriamente minacciandoli di morte o addirittura pronunciando la frase ‘Vi faccio fare la fine della Capovanì, la psichiatra che fu uccisa da un suo paziente all’ospedale di Pisa. Tutte queste azioni sono state riscontrate dalla squadra mobile di Pisa e coordinate da un magistrato del gruppo specializzato della procura”. Il gip ha disposto per il 28enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con contestuale ricovero “nel reparto di osservazione psichiatrica carceraria di Sollicciano a Firenze”.

Il 28enne, rintracciato a casa dei genitori dopo un breve soggiorno in Germania, ha cercato di opporsi all’arresto barricandosi in casa ma è stato neutralizzato da polizia, carabinieri e vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell’appartamento sfondando la porta.

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