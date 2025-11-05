Tempo lettura: < 1 minuto

PISA Tornano in Italia nel 2026 con due date estive i leggendari Deep Purple, il gruppo inglese padre dell’hard rock. Il 16 luglio saranno a Pisa, unica data del centro sud Italia, , e il giorno successivo a Este al castello Carrarese.

Il gruppo guidato da Ian Gillan si esibirà dunque in piazza dei Cavalieri, ospite del Pisa Summer Knights che, dopo l’unica data italiana dei Level 42 lo scorso settembre, conferma la volontà di voler attrarre eventi di livello internazionale e di posizionare Pisa tra le città italiane della grande musica dal vivo.

«Le principali novità della prossima edizione del Pisa Summer Knights sono l’anticipo degli eventi all’estate, anziché a fine stagione e la volontà di offrire un cartellone sempre più internazionale – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti -. Pisa ha tutte le carte in regola, infatti, per ospitare concerti e spettacoli dei grandi tour europei e di richiamare dall’Italia e dall’estero un pubblico interessato a unire l’esperienza dei concerti alla scoperta delle città che li ospitano. In questo senso, la nostra città, con le sue bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, può essere una meta unica che, negli anni, saprà imporsi all’attenzione nazionale e internazionale».

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.com e Ticketone dalle ore 12:00 di , giovedì 6 novembre.