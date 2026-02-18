Tempo lettura: < 1 minuto

SCANDICCI – Un corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina nel parco dell’area ex Cnr, in via Galileo Galilei.

Si tratta del cadavere una donna, probabilmente decapitata, scoperta nei pressi di un casolare apparentemente disabitato. L’ipotesi principale al momento è quella dell’omicidio, ma le indagini sono in corso per verificare tutte le possibilità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto investigativo, supportati dalla polizia scientifica. L’area è stata delimitata dalla polizia municipale per garantire la sicurezza e preservare la scena del crimine. È stato avvisato il pubblico ministero di turno, Alessandra Falcone, che coordina le prime attività investigative.

I carabinieri stanno lavorando per identificare a chi appartiene il cadavere e ricostruire la dinamica dei fatti.

