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SESTO FIORENTINO – Un operaio di 48 anni, di origine rumena, è morto mentre era impegnato in un cantiere per la realizzazione di due magazzini logistici a Sesto Fiorentino.

https://www.agenziaimpress.it/la-strage-sul-lavoro-non-si-arresta-morto-operaio-caduto-dal-tetto/

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando quando improvvisamente un macchinario lo ha colpito, facendolo cadere a terra. I colleghi hanno lanciato l’allarme e chiamato il 118, ma i tentativi di rianimazione in ambulanza non hanno avuto esito: il lavoratore è deceduto durante il trasporto.

Il cantiere è gestito dalla ditta Pgm di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, la scientifica e gli ispettori del dipartimento di sicurezza sul lavoro della Asl Centro, che stanno eseguendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La Procura, presente con il pm di turno, ha già avviato le procedure per l’apertura di un’inchiesta.

Al momento non sono stati comunicati l’identità dell’operaio né ulteriori dettagli sulle circostanze precise dell’incidente. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

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