Fulminacci sarà in concerto in Toscana per due date, in primavera e in estate. Lo ha annunciato il cantautore romano presentando le date del tour nei palazzetti e quello estivo.
In attesa di vederlo a Sanremo, dove parteciperà con il brano “Stupida Sfortuna”, dunque, per i suoi fans sarà possibile vederlo dal vivo a presentare il nuovo album “Calcinacci” in uscita il prossimo 13 marzo.
Debutta nel 2019 con “La vita veramente”, album certificato oro che gli vale la Targa Tenco come miglior opera prima e numerosi riconoscimenti, tra cui il premio MEI, il premio Rockol e il premio PIVI.
Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” e pubblica il suo secondo disco “Tante care cose”.
Nel 2023 arriva il terzo album “Infinito +1”, che lo vede entrare in classifica nella top 10 degli album più venduti in Italia nella settimana dell’uscita.
La sua musica conta più di 300 milioni di ascolti su spotify e oltre 15 milioni su YouTube. I suoi ultimi due tour club italiani hanno registrato il tutto esaurito.
Nei palasport in primavera, con “Palazzacci Tour 2026” sarà la sua prima volta. Inizia il 9 aprile a Roma e terminerà proprio in Toscana, a Firenze al Mandela Forum il 18 aprile prossimo.
Per la serie di concerti estivi, invece, “Fulminacci all’aperto tour”, il cantautore dopo aver apero a Padova il 23 giugno, sarà a Pisa, in piazza dei Cavalieri venerdì 26 giugno nell’ambito del programma “Pisa Summer Knights“.
