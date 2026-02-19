Tra i comuni al voto
FIRENZE – Venti comuni toscani si preparano alle elezioni amministrative nella primavera del 2026, per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei sindaci.

A essere chiamati alle urne saranno anche i cittadini di Arezzo, Pistoia e Prato.

La lista dei comuni votanti
Arezzo: Arezzo, Lucignano
Firenze: Figline e Incisa Valdarno, Sesto Fiorentino
Lucca: Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Viareggio
Massa-Carrara: Montignoso, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana
Pisa: Calci, Capraia Isola, Cascina, Fauglia, Orciano Pisano
Pistoia: Pistoia, Uzzano
Prato: Prato
Grosseto: Sorano

Date e Modalità
Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio. Nei centri sopra i 15.000 abitanti è previsto l’eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Il quadro delle candidature
Al momento, non ci sono candidature ufficiali depositate, ma circolano nomi papabili nei principali centri. Ad Arezzo, nel centrodestra emergono Lucia Tanti (vicesindaca uscente) e Gabriele Veneri (consigliere regionale Fdi), mentre a sinistra si parla di Vincenzo Ceccarelli (Pd) e Marco Donati (civico). A Pistoia, per il centrodestra punta su Anna Maria Celesti (Fi)  contro Giovanni Capecchi e Daniele Gioffredi per il centrosinistra. A Prato il governatore Eugenio Giani si sarebbe detto poco propenso all’ipotesi di un ritorno di Matteo Biffoni, oggi consigliere regionale.

