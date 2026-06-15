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GROSSETO – Un uomo di 34 anni è morto e una bambina di circa sei anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Provinciale della Trappola, a Grosseto.

https://www.agenziaimpress.it/incidente-stradale-nel-grossetano-deceduto-un-56enne-straniero-ferito-un-25enne-trasportato-in-urgenza-alle-scotte/

Lo scontro, in cui l’autovettura è uscita di strada, si è verificato intorno alle ore 6:00.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, che ha recuperato i due occupanti dall’abitacolo. Il medico giunto con i soccorsi ha constatato il decesso del conducente 34enne. La bambina è stata estratta dai pompieri, affidata al personale sanitario e trasferita in ambulanza all’Ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti e cure.

I Carabinieri di Grosseto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alle 7:46 la Strada Provinciale della Trappola risultava ancora chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità competenti.

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