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GROSSETO – Un morto e un ferito grave nell’incidente stradale avvenuto questa mattina in via delle Collacchie.

https://www.agenziaimpress.it/incidente-stradale-sulla1-auto-invade-la-corsia-traffico-bloccato/

L’impatto si è verificato nel tratto compreso tra il Puntone di Scarlino e il bivio per Cala Violina (Grosseto). Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 7:30, due auto si sono scontrate. E’ stata coinvolta anche una terza vettura.

Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 56 anni, di origini straniere. Un giovane di 25 anni, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza tramite l’elisoccorso Pegaso presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Una terza persona, che ha riportato ferite di minore entità, è stata invece trasferita presso il pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, le pattuglie dei carabinieri, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’area e il soccorso ai coinvolti.

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