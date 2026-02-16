Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Grave incidente stradale sull’A1. Dalle 8.25 di questa mattina i vigli del fuoco sono impegnati per risolvere la situazione.

L’episodio è avvenuto al chilometro 311, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze), in direzione sud.

Secondo le prime ricostruzioni, un mezzo pesante avrebbe invaso le corsie della carreggiata opposta per cause ancora da accertare. L’incidente si è verificato nel tratto tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello, con due squadre dei vigili del fuoco sul posto: una da Firenze e l’altra da Figline Valdarno.

È stata inoltre inviata un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza la sede stradale. Al momento, il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate, con code e pesanti disagi per gli automobilisti.

Il personale sanitario ha preso in cura il conducente rimasto bloccato all’interno della cabina di guida del mezzo pesante, trasportato poi in ospedale.

I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario. Sul posto personale della polizia e di Autostrade per la gestione dell’arrivo dei soccorsi e per la gestione della viabilità.

