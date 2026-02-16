Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Un lutto improvviso colpisce il mondo della critica cinematografica e musicale.

E’ morto Federico Frusciante, 52 anni, storico videotecario livornese, youtuber e punto di riferimento online per recensioni dirette e appassionate. La notizia ha sconvolto i migliaia di follower che ogni giorno attendevano i suoi video su YouTube e i post sui social.

“È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico, occorsa nella giornata odierna”, si legge nel messaggio pubblicato sui suoi profili ufficiali, che ha già raccolto migliaia di reazioni di cordoglio.

Frusciante si era imposto in rete come critico schietto e coinvolgente, capace di spaziare dal cinema mainstream alle nicchie dell’indipendente, suscitando interesse per opere spesso sottovalutate. Il web aveva amplificato la sua passione, trasformandolo in un’icona per gli amanti del grande schermo e della musica.

Non solo digitale: Frusciante era l’ultimo baluardo dei videonoleggi a Livorno. Nel settembre 2022 aveva chiuso Videdrome, l’unico negozio del genere rimasto in città. Un’epoca che svaniva, ma la sua eredità resiste online.

Per un ultimo saluto, la camera ardente è aperta al Cimitero dei Lupi di Livorno fino alle 12 di martedì 17 febbraio.

