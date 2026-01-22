Tempo lettura: 2 minuti

Un cittadino turco di 31 anni è stato arrestato tra Pisa e Livorno. Si tratterebbe di un elemento di primo piano di un gruppo criminale attivo in Turchia.

L’operazione è avvenuta nell’ambito di un’azione congiunta di Polizia e Carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, trovandosi stabilmente in Italia come richiedente asilo, avrebbe continuato a esercitare un ruolo operativo nell’organizzazione. Gestiva attività illecite e contatti costanti con i sodali nel Paese d’origine.

Le accuse

Le accuse contestate dalle autorità turche riguardano diversi reati, tra cui rapine aggravate e danneggiamenti, commessi nell’ambito di un’associazione criminale. Il quadro penale prevede, nel sistema giudiziario turco, una pena che può arrivare fino a 15 anni di carcere.

Operazione internazionale

L’arresto è arrivato al termine di una complessa attività di cooperazione internazionale, che ha coinvolto il nucleo investigativo dei Carabinieri di Livorno, la squadra mobile della Polizia e il servizio per la cooperazione internazionale della Direzione centrale della polizia criminale, in stretto raccordo con la polizia di Ankara e l’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza in Turchia. Le ricerche, durate per giorni su più territori, hanno permesso di localizzare il 31enne in una struttura ricettiva di Pisa. Una volta verificata l’identità, le forze dell’ordine sono intervenute arrestando l’uomo, che è stato trasferito in carcere in attesa della decisione della Corte d’Appello, che ha ricevuto già una richiesta di estradizione dalle autorità turche.

L’ordine di esecuzione per la misura cautelare in carcere è stato emesso pochi giorni prima della cattura dalla sezione penale della Corte d’Appello di Firenze, su richiesta del Ministro della Giustizia, ed è stato eseguito venerdì scorso, attraverso una serrata attività di ricerca congiunta condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e dai poliziotti della Squadra Mobile.

