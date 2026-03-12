Tempo lettura: < 1 minuto

Un’altra esclusiva italiana per il Lucca Summer Festival 2026. Dopo le date uniche di Katy Perry, Jamiroquai, Ronnie Wood, si aggiunge anche quella del leggendario Tom Jones. Il cantante gallese sarà in piazza Napoleone martedì 28 luglio per il suo unico concerto in Italia.

Tom Jones, 85 anni, è una delle voci più potenti e riconoscibili del pop, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Dagli anni Sessanta, ha firmato una lunga serie di classici intramontabili come It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Delilah e Green, Green Grass of Home. Ha collaborato con i più grandi nomi della musica, tra cui Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton ed Ed Sheeran.

IL suo recente lavoro, “Surrounded By Time”, prodotto da Ethan Johns, del 2021 lo ha reso l’artista maschile più anziano di sempre a conquistare il primo posto nella classifica ufficiale britannica con un disco di inediti, superando il record di Bob Dylan.

Il programma del LSF va così completandosi, affiancando il grande chitarrista Wood ai nomi ghià annunciati di Katy Perry (19 luglio, unica data italiana), Jamiroquai (4 luglio, unica data italiana) e Alabama Shakes con Matt Berninger (7 luglio). Anche John Legend (5 luglio), Marcus Miller (21 luglio). Tra i protagonisti italiani invece Ludovico Einaudi (24 giugno), Zucchero (16 luglio), i Pooh (29 luglio).

