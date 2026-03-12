Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Rispetto a quindici anni fa, il numero delle sindache toscane è quasi raddoppiato.

Sono passate da 34 a 62, pari al 22,7% dei 273 Comuni della regione.

Un dato positivo che segnala una crescita della presenza femminile nei ruoli di governo locale, anche se resta sbilanciata rispetto a quella maschile. Il bilancio emerge dall’iniziativa online di Anci Toscana “C’era una svolta. 80 anni di cittadinanza politica delle donne”, che ha lanciato un percorso partecipativo verso i primi “Stati generali delle amministratrici toscane” del 3 giugno a Firenze. Tappa intermedia il 10 aprile online, dedicata a “Costruiamo insieme il Manifesto delle amministratrici toscane”, da approvare nell’evento finale.

Uno spazio di confronto tra donne in ruoli amministrativi, “differenti per età, provenienza politica, dimensione del Comune amministrato, ma con i medesimi obiettivi.

In particolare, rafforzare il proprio ruolo, favorire l’ingresso delle donne nelle istituzioni locali, condividere le migliori esperienze per crescere ancora e qualificare l’azione amministrativa”, spiega Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi.

“È importante mettere in rete le esperienze di tutte: abbiamo amministratrici che vengono da anni di impegno politico istituzionale e altre alle prime esperienze, piccoli Comuni e realtà strutturate, una grande ricchezza da valorizzare. Lavoreremo ora alla stesura del manifesto”.

I numeri confermano il trend in ascesa. Alle elezioni amministrative del 2011, le amministratrici toscane erano 663 su 2.919 totali (22,7%). Oggi sono 1.698 su 4.432 (38,3%). Tra le sindache, di cui 36 over 50, 23 tra i 35 e i 50 anni e 3 under 35 (inclusi commissarie e vicesindache facenti funzione), il salto è netto.

Crescono anche vicesindache e assessore. Da 283 su 1.105 nel 2011 (25,6%) a 426 su 1.075 (39,6%), con 183 over 50, 233 tra 35 e 50 anni, 48 under 35 e 2 senza età definita.

