Tempo lettura: < 1 minuto

PONTEDERA – Un incendio divampato in un’abitazione al primo piano del Palazzo Rota, in via Sacco e Vanzetti, ha causato la morte di una donna.

I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dalle 8 di stamani, domando rapidamente le fiamme che avevano coinvolto diversi locali dell’appartamento.

L’operazione di spegnimento è stata completata, ma sul posto permane la bonifica per eliminare i rischi residui. Copiose colonne di fumo denso, originate dalla combustione, hanno reso necessaria l’evacuazione di altri appartamenti dello stabile, con decine di residenti portati in salvo. Non si segnalano al momento altri feriti, grazie al pronto intervento dei pompieri.

Durante le perlustrazioni all’interno dell’alloggio, il personale dei Vigili del Fuoco ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna, le cui generalità non sono state ancora diffuse in attesa di riscontro dei familiari.

Sul luogo sono accorsi i Carabinieri della stazione locale per i rilievi investigativi, la Polizia Municipale di Pontedera per la gestione del traffico e delle deviazioni stradali, e il 118 con due ambulanze e un’automedica.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Le prime ipotesi puntano a un malfunzionamento di apparecchiature elettriche o domestiche. L’intervento ha richiesto l’impiego di una squadra di 12 vigili con due automezzi, inclusa un’autoscala per le operazioni in quota.

Il Palazzo Rota, edificio residenziale nel cuore di Pontedera noto per la sua architettura liberty, è stato teatro di un episodio simile nel 2019, quando un corto circuito causò un principio d’incendio senza vittime. La zona è stata transennata e il traffico deviato fino al termine delle operazioni, previste entro il pomeriggio.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici