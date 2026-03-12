SIENA – I Venerdì di Siena. Il 13 marzo alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico nuovo appuntamento dedicato a Claude Monet, padre dell’impressionismo, nel centenario della morte.
I Venerdì di Siena sono una iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.
A ricostruire la storia di Claude Monet (1840-1926) saranno Rita Petti (Liceo Classico “E.S. Piccolomini”) e Sergio Valentini (Liceo Scientifico “Galileo Galilei”), a partire da quando, una mattina d’inverno del 1872 o del 1873, dipinse una veduta intitolata Impression, Soleil levant, senza sapere – complice il giudizio (sarcastico) del critico Louis Leroy – di aver dato il nome a una delle correnti pittoriche destinata a divenire un punto di riferimento per gli artisti di ogni Paese: l’impressionismo.
Ingresso gratuito senza prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Info redazione@toscanalibri.it – whatsapp 3791789747