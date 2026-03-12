Tempo lettura: < 1 minuto

ISOLA D’ELBA – Si chiama “Dentro il paesaggio, attraverso il passato, il presente e il futuro” l’appuntamento in programma il 22 marzo a Capoliveri, nel Museo della Vecchia Officina.

Una passeggiata immersiva in occasione della quale i partecipanti potranno osservare il paesaggio da nuove prospettive, sperimentare soluzioni innovative e immaginare collettivamente il futuro dell’Isola d’Elba.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle tre giornate del Living Lab “The Island I Would Like – Elba”, organizzato nell’ambito del progetto europeo CO2 PACMAN (COoperation and CO-designing PArtnership for CliMAte Neutrality).

Il progetto è finanziato dal programma Interreg Euro-MED e coordinato dall’Università di Siena che si svolgerà all’Isola d’Elba dal 22 al 24 marzo 2026.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede alle 10.30 l’incontro con le guide ambientali escursionistiche per una camminata nel territorio (inclusa visita al Museo della Vecchia Officina).

Alle 13.30 sarà possibile misurarsi con le postazioni interattive per scoprire i risultati del progetto CO2 PACMAN. Seguirà light lunch.

L’evento è gratuito e aperto a un massimo di 50 partecipanti con possibilità di navetta gratuita e partenza alle 09.15 dal Molo Alto Fondale (area Porto) di Portoferraio.

Per registrarsi: Eventbrite.com https://shorturl.at/zNhFJ

Per iscrizioni e informazioni: co2pacman@unisi.it t o visitare il sito https://co2pacman.interreg-euro-med.eu/