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Oltre dieci minuti di applausi per la prima rappresentazione al Maggio Musicale di ‘The death Klinghoffer’.

L’opera voluta dal regista Luca Guadagnino ha aperto la 88esima edizione del Festival del Maggio Musicale fiorentino.

L’opera contemporanea è scritta dal musicista americano John Adams, premio Pulitzer nel 2002, con il libretto della poetessa Alice Goodman, presente ieri in sala.

La storia racconta il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nel 1985, nelle acque del Mediterraneo, da parte dei terroristi del Fronte per la liberazione della Palestina, e finito con l’assassinio del cittadino americano Leonard Klinghoffer, di religione ebraica. In Italia era stata rappresentata solo una volta.

Il cast lirico è formato da Daniel Okulitch come The Captain, Laurent Naouri , nella parte di Leon Klinghoffer, Susan Bullock nelle vesti di sua moglie e Joshua Bloom nella parte di Rambo, il leader dei terroristi. Il direttore dell’orchestra del Maggio è Lawrence Renes che ha detto come la musica di Adams sia di ”una bellezza straordinaria, ma richiede anche uno sforzo enorme da parte di tutti: orchestra, coro, cantanti e direttore”.

Al teatro del Maggio, è stata una parata di vip richiamati dalla serata evento, tra cui Zubin Metha, Nicola Piovani, Jovanotti, ma anche Damon Albarn, frontman dei Blur.

Si replica mercoledì 22 e domenica 26 aprile.

Intanto, fuori dal teatro è andata in scena la protesta dei ProPal fiorentini, con un presidio con bandiere, striscioni, con scritte come ‘Gaza new Auschwitz per non dimenticare’ e ‘Boicotta i prodotti israeliani’.

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