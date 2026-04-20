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Convocato per giovedì 23 aprile il primo consiglio di amministrazione di banca Mps. Dopo l’assemblea dei soci del 15 aprile scorso che ha determinato il ribaltone nella maggioranza dei soci.

Lo annunciano fonti finanziarie. Riferiscono anche che nel corso della prima seduta sarà eletto il nuovo presidente, che succederà a Nicola Maione, che ha ritirato la sua candidatura.

il nuovo cda

Nel nuovo cda siedono i consiglieri espressi dalla maggioranza risultata dall’assemblea (Plt holding, Delfin, BPM, BlackRock, Norges e altri), quattro donne e quattro uomini: Patrizia Albano, Livia Amidami Aliberti, Cesare Bisoni, Carlo Corradini, Massimo di Carlo, Paola Leoni Borali, Luigi Lovaglio, Flavia Mazzarella.

Sei, invece, sono i consiglieri del gruppo di minoranza (Gruppo Caltagirone, Vanguard, e altri), una donna e cinque uomini: Paolo Boccardelli, Antonella Centra, Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi.

Mentre 1 consigliera, Paola De Martini, rappresenta la lista Assogetioni.

Sul nome del futuro presidente non dovrebbero esserci sorprese e si tratterebbe di Cesare Bisoni, già presidente di Unicredit. Era il candidato presidente della lista Plt holding e sul suo nome è tornato nei giorni scorsi Pierliuigi Tortora auspicandone la elezione.

Nomi per poltrone

Ma altri nomi potrebbero spuntare, se non per la poltrona di presidente, almeno per quella di vice. Ne sono previsti due. Uno tra questi, il nome più noto, è quello di Corrado Passera, già ministro e ad di Intesa San Paolo. Si tratterebe però di un nome forse troppo ingombrante. I prossimi giorni dovrebbero dovrebbero servire a tutti i soci per campire se ci sono margini di intesa e accordo per la gestione della banca più antica del mondo. I mercati intanto hanno dimostrato di aver gradito la soluzione finale dell’assemblea con il titolo che è salito (a beneficio di tutti i soci), così come hanno gradito i dipendenti di Mps che possono ora tirare un sospiro di sollievo. Dopo tante ansie, perlomeno conoscono chi sarà ad amministrare la Rocca. E anche questo è un elemento di fiducia per tutti, compresa la città che è tornata a veder passeggiare per le lastre il padrone del vapore. Quel Luigi Lovagliom destinato a ricoprire ancora il suolo di ad, e che è stato acclamato durante l’assemblea dai piccoli azionisti con cori da stadio “Lovaglio, Lovaglio”.

Ma le sorprese, lo sappiamo, a Rocca Salimbeni sono sempre dietro l’angolo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

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