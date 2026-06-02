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Circa 280 Sindaci dei Comuni italiani, con fascia tricolore, hanno aperto questa mattina a Roma la parata ai Fori Imperiali del 2 giugno.

La delegazione, con in testa il presidente di Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, era in rappresentanza degli ottomila primi cittadini italiani.

Tra le regioni più numerose Lazio, Piemonte e Lombardia. I Comuni capoluogo erano Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Brescia, Como, Crotone, Forlì, Napoli, Pordenone, Rieti, Roma e Terni. Tra loro A partecipare anche 58 donne, tra sindache e assessore.

La delegazione toscana al corteo del 2 giugno era composta da Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, Francesco Ferrari, Piombino, Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, Sara D’Ambrosio Francesco Pignotti, Riccardo Conti, Arianna Cecchini Francesca Giannì Fabio Berti Alessandra Biondi Michele Giannini Simone Barbi Simona De Caro Sindaco Alessandra Cheli Federico Balocchi Roberto Giannoni Piero Lunardi.

“Stamani avrò l’alto onore di partecipare alla Parata del 2 Giugno come capo delegazione dei sindaci toscani – ha scritto Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora -. Saranno proprio i sindaci ad aprire la sfilata, in rappresentanza delle comunità che ogni giorno amministrano e servono. Sento tutto l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare la mia comunità in una giornata così significativa, per gli 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica. Essere sindaco è spesso un compito impegnativo, che comporta sacrifici e responsabilità, ma è anche il più grande onore che un cittadino possa ricevere: quello di servire la propria comunità e rappresentarla nei momenti più importanti della vita democratica del Paese. Viva la Repubblica, viva l’Italia”.

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