Tempo lettura: < 1 minuto

Giornata di festa, tradizioni storiche e sport quella di oggi 2 giugno a Pisa.

Sulle acque dell’Arno, infatti, si è disputata la 71^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare italiane. Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si sono contese il trofeo, con una competizione remiera la cui prima edizione si svolse proprio 70 anni fa (1 luglio 1956) sempre nelle acque dell’Arno.

Ha vinto la Regata il Galeone verde di Venezia che si è imposto sin dall’inizio dei 2.000 metri di un percorso controcorrente che dal ponte sull’Aurelia si conclude sotto il cosiddetto Scalp dei Renaioli. Dietro i veneziani, il Galeone bianco di Genova che aveva vinto nelle ultime quattro edizioni. Terza la barca rossa di Pisa e, infine, quella azzurra di Amalfi.

Tra le donne, invece, hanno vinto la Regata femminile le ragazze di Pisa, dietro Venezia. Terze Amalfi. Genova invece è stata squalificata per salto di corsia.

Il pomeriggio a Pisa era iniziato con un maestoso corteo storico che ha visto sfilare sui Lungarni le rappresentanze delle quattro ciuttà, un tempo Repubbliche del mare. Centinaia i figuranti di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna Repubblica.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici