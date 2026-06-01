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LIVORNO – La stagione di corse estive al galoppo all’ippodromo Caprilli di Livorno prenderà il via il 5 giugno.

Sedici corse in notturna, fino al 28 di agosto. Si correrà prevalentemente il mercoledì e venerdì sera, con il clou della stagione il 14 agosto per la 81ma edizione della Coppa del Mare e il Criterium. Alla presentazione della stagione hanno partecipato il sindaco Luca Salvetti, il direttore generale del Comune Nicola Falleni e il direttore di Alfea, che gestirà la stagione da un punto di vista sportivo, Emiliano Piccioni.

“L’impegno del Comune – ha sottolineato Salvetti – deriva dal fatto che nel 2019 noi siamo partiti con l’idea di aprire il Caprilli funzionante e a disposizione dei livornesi, anziché vederlo marcire come era successo dal 2015 in poi.

Ce l’abbiamo fatta allora, con quattro stagioni significative di ripartenza, ora la necessità di trovare una formula nuova da proporre al ministero: l’abbiamo trovata, con l’impegno diretto del Comune e gli uffici sono stati straordinari perché in tre mesi sono riusciti a fare tantissime cose in questo luogo e con la collaborazione di Alfea che rappresenta il professionismo in questo settore.

Sono convinto che queste 16 giornate di corse serviranno a dare delle conferme a tutti e guardare al futuro con l’idea di avere una stabilità maggiore, con una convenzione più a lunga gittata”. Anche Falleni ha ricordato l’impegno e professionalità degli uffici comunali che hanno portato a questo risultato. Poi è stata la volta di Piccioni che ha illustrato il programma delle 16 giornate di corse e degli eventi collaterali.

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