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SIENA – Sono Bruco, Drago, Valdimontone e Oca le Contrade estratte a sorte, domenica 31 maggio, e che parteciperanno al Palio di Siena del 2 luglio 2026.

Si aggiungono a Torre, Leocorno, Aquila, Giraffa, Onda e Civetta, che corrono di diritto e le cui bandiere sono state esposte alle trifore di Palazzo Pubblico.

La Chiocciola ha estratto il Bruco, l’Aquila ha estratto il Drago, il Valdimontone ha estratto il Valdimontone, la Torre ha estratto l’Oca.

Al secondo piano di Palazzo Comunale sono state quindi esposte le bandiere delle Contrade non estratte, nell’ordine: Istrice, Selva, Pantera, Chiocciola, Lupa, Tartuca.

Con l’annuncio al pubblico dei Trombetti di Palazzo, le operazioni di sorteggio sono regolarmente iniziate alle ore 19 alla presenza del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, che ha presieduto l’adunanza, e dei Capitani delle diciassette Contrade.

Al termine delle operazioni i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio 2026, seguendo l’articolo 30 del sopracitato regolamento, hanno comunicato all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Fabio, la proposta di nomina di Renato Bircolotti come Mossiere per la Carriera di luglio. Secondo l’articolo del 31 del “Regolamento per il Palio” la nomina spetta alla stessa amministrazione comunale.

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