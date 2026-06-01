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SIENA – E’ Nico Bartalini il nuovo segretario provinciale del partito democratico di Siena. La piattaforma “Illuminare tutto” ha raccolto l’82% dei consensi delle iscritte e degli iscritti al congresso.

“Desidero ringraziare tutte e tutti coloro che sono andati a votare. I partecipanti hanno sfiorato le 2.000 persone, un dato che supera quello registrato nel congresso del 2021 – commenta Nico Bartalini –. È un segnale che conferma la vitalità del nostro Partito e la voglia di far parte del progetto collettivo che stiamo costruendo. Ringrazio Giacomo Bassi per il confronto e gli stimoli che non sono mancati nel corso di queste settimane”.

“In questi mesi abbiamo attraversato la provincia, ascoltato amministratori, iscritti, associazioni e cittadini. Da questo percorso è nata una piattaforma che non rappresenta soltanto una proposta congressuale, ma una visione per il futuro del Partito Democratico e del territorio. Ora ci concentreremo subito su tre priorità – prosegue Bartalini –. La prima sarà consegnare al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, le proposte emerse da questo percorso, affinché possano contribuire anche all’azione di governo regionale.

Con la squadra che andremo a costruire saremo presenti nelle Feste de l’Unità della provincia, dove organizzeremo segreterie itineranti, vicini ai territori e alle persone. Daremo il nostro contributo per organizzare momenti di formazione rivolti ad amministratori, militanti e iscritti, perché crediamo che un partito forte debba essere anche un luogo di crescita e approfondimento.

Infine avvieremo un confronto con le forze politiche progressiste e riformiste del territorio per costruire fin da subito un terreno comune di lavoro sui temi che riguardano le nostre comunità e chiederemo un incontro alle organizzazioni sindacali per affrontare insieme le questioni legate alle crisi occupazionali e alle trasformazioni del lavoro che interessano la provincia di Siena.

Adesso il congresso è terminato ed è il momento di rimettersi all’opera. Abbiamo davanti sfide importanti e, per affrontarle, avremo bisogno del contributo di tutte le energie, le competenze e le intelligenze che questo partito è in grado di mettere in campo”. conclude Bartalini.

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